Com reservas, Sevilla bate o Rayo e segue na Copa do Rei Mesmo atuando com inúmeros jogadores reservas, o Sevilla garantiu a classificação às quartas-de-final da Copa do Rei ao superar nesta quarta-feira o Rayo Vallecano por 3 a 1, em casa, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha. O time comandando pelo treinador Juande Ramos havia empatado sem gols com os rivais no jogo de ida. Priorizando o Campeonato Espanhol - lidera a competição com 37 pontos, dois à frente do segundo colocado, o Barcelona -, o Sevilla contou com os brasileiros Daniel Alves, Adriano e Renato. Já o atacante Luis Fabiano não jogou por ainda estar cumprindo suspensão devido a uma briga com o uruguaio Diego. Os donos da casa abriram o marcador aos 17 minutos do primeiro tempo, com Alfaro. Sete minutos depois, o Rayo Vallecano, que atua na 2.ª B (espécie de 3.ª divisão local), empatou a partida, com Mauri. Mas, aos 25 da etapa complementar, o atacante malinense Frederic Kanouté voltou a colocar o Sevilla na frente. Depois, aos 40min, Alfaro marcou seu segundo e finalizou a vitória dos anfitriões. Já o Atlético de Madrid não teve a mesma sorte e foi eliminado pelo Osasuna ao perder por 2 a 0, longe dos seus domínios, no Estádio El Sadar, em Pamplona. No jogo de ida, houve empate por 1 a 1. Os gols do partida desta quarta foram marcados por Puñal. Confira os resultados desta quarta: La Coruña* 1 x 1 Mallorca Osasuna* 2 x 0 Atlético de Madrid Sevilla* 3 x 1 Rayo Vallecano Villarreal 0 x 1 Valladolid* Zaragoza* 0 x 1 Málaga Valencia 2 x 4 Getafe* * Clubes classificados às quartas-de-final