Com Reus expulso no 1º tempo, Borussia Dortmund arranca empate fora de casa

Mesmo com Marco Reus expulso aos 40 minutos do primeiro tempo, o Borussia Dortmund conseguiu arrancar o empate por 2 a 2 com o Hoffenheim, fora de casa, nesta sexta-feira, na abertura da 15ª rodada do Campeonato Alemão. Os visitantes perdiam por 2 a 1 quando passaram a jogar com apenas 10 em campo, por causa da expulsão de uma de suas referências em campo.

Em jogo eletrizante, três gols já haviam sido marcados até os 20 minutos do primeiro tempo. O primeiro saiu logo aos três, com Mark Uth, para os anfitriões. O Borussia buscou a igualdade oito minutos depois, com Mario Götze. Mas o Hoffenheim recuperou a dianteira no placar aos 20, com Sandro Wagner.

Em desvantagem, o Borussia partiu para cima e começou a pressionar o time da casa. Mais cauteloso, o Hoffenheim passou a jogar no contra-ataque. E foi num destes lances que Reus fez falta e levou seu segundo cartão amarelo. O lance foi polêmico porque Reus também sofreu falta na disputa de bola com o meia Amiri. O árbitro, porém, só anotou a infração do jogador do Borussia, que acabou sendo expulso de campo.

Mas, mesmo em desvantagem numérica, o Borussia arrancou o empate na volta do intervalo. Logo aos 2 minutos, Aubameyang recebeu lançamento de Dembélé pelo meio, segurou a marcação e bateu na saída do goleiro Baumann.

O empate voltou a deixar o jogo em aberto, mais franco, com boas chances de gol para os dois lados. Apesar de jogar com a menos, o Borussia jogava de igual para igual, se segurando bem na defesa.

Porém, precisou de uma ajuda da arbitragem para garantir o ponto na tabela. Isso porque aos 39 minutos do segundo tempo Weidenfeller derrubou um rival dentro da área. Perto do lance, o juiz ignorou a penalidade e mandou o lance seguir, diante da reclamação do time do Hoffenheim.

Único time ainda invicto no Alemão, o Hoffenheim chegou aos 27 pontos e subiu para o provisório terceiro lugar da classificação. Só está atrás do Bayern de Munique e do Red Bull Leipzig, ambos com 33 pontos. Já o Borussia segue tentando se reerguer no campeonato. Tem agora 26 pontos e ocupa o quinto posto da tabela.