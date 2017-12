Com Ricardinho, Santos joga pela reabilitação O Santos perdeu cinco das sete partidas que disputou no Brasileiro e vai jogar neste domingo sob pressão contra o Atlético-MG. Essa pode ser a última das partidas que o time disputará com um pouco da influência do técnico Leão, pois na semana que vem Luxemburgo vai tirar o time da cidade para trabalhar intensivamente para impor definitivamente sua filosofia. Para o jogo deste domingo, a novidade é a estréia do meia Ricardinho, contratado na semana passada depois de ter sido liberado, por liminar da justiça do Trabalho, da multa contratual de R$ 2 milhões que deveria pagar ao São Paulo. Fora da Libertadores da América, resta ao time tentar a conquista do Brasileiro e a partir de agora todas os esforços estarão voltados para essa competição. Luxemburgo assumiu o comando no dia 10, pressionado pela necessidade de classificar a equipe no torneio latino-americano, depois da derrota para a LDU no Equador, que provou a queda de Leão. Sem muito tempo para mexer na equipe, o treinador procurou manter o time montado por seu antecessor e procurou mudar um pouco o posicionamento tático, principalmente da defesa. Mas os resultados não foram bons: classificou a equipe ao vencer a LDU no jogo de volta, numa decisão por pênaltis, mas houve tropeços, como o empate contra o Once Caldas na Vila Belmiro e a derrota na partida de volta, na Colômbia, que provocou a desclassificação na Libertadores. No Brasileiro, o desastre ocorreu domingo passado, quando o time foi goleado pelo Palmeiras em casa, jogando o Santos para a 19º lugar, bem perto da linha dos clubes que podem cair. Luxemburgo, entretanto, não perde a confiança. Conta com uma vitória hoje para iniciar a nova fase e sabe que o time vai ganhar sua cara a partir da intertemporada de dez dias que será realizada em Atibaia. Será também um período de definições, já que o time só voltará a jogar no dia 13 de junho, contra o Vitória. Até lá, o clube pode concluir as negociações para a contratação dos reforços pedidos por Luxemburgo e o treinador saberá com quais jogadores poderá contar efetivamente. Alex, contundido, não deverá mais jogar pelo Santos, pois se apresentará no início de julho ao PSV. Paulo Almeida já assinou pré-contrato com o Benfica e deverá viajar na mesma época do que Alex e provavelmente pedirá sua liberação dias antes do término de seu contrato, dia 30 de junho. Outros jogadores poderão deixar a Vila Belmiro nesse período de reabertura das contratações pelos clubes europeus. Com a desclassificação na Libertadores, algumas dispensas de atletas que não agradam Luxemburgo deverão ocorrer, para abrir espaço aos novos contratados. O JOGO - Se todos esses problemas serão discutidos a partir da próxima semana, o Santos concentra hoje seus esforços na vitória sobre o Atlético-MG, até mesmo como forma de se reabilitar da seqüência de resultados desastrosos. Para esse jogo, o meia Ricardinho deverá fazer sua estréia na equipe, já com sua documentação regularizada. Ele foi contratado na semana passada, depois de conseguir liminar na justiça do trabalho a liberação do pagamento da multa prevista no contrato que assinou ao deixar o São Paulo. Era para ter estreado no clássico contra o Palmeiras, mas os dirigentes preferiram ser cautelosos porque a inscrição ainda não havia sido publicado no boletim da CBF. Luxemburgo ainda não definiu quem deixará o time para a estréia de Ricardinho, mas o mais provável é que Elano vá para o banco. Outra dúvida é quem irá compor a zaga com André Luís, já que Pereira foi expulso no clássico e cumprirá suspensão automática. Narciso deverá começar jogando, enquanto o novato Domingos ficará na reserva. Léo, que não enfrentou o Once Caldas por estar suspenso na Libertadores, tem retorno garantido ao time, apesar do problema de unha encravada que enfrentou durante a semana.