Com risco de perder Vilson, Chapecoense contrata flamenguista

Em fase de desmanche após ser campeão brasileiro, o Corinthians agora precisa se reforçar e, indiretamente, está movimentando o mercado de transferências. O clube estaria próximo de acertar a contratação do zagueiro Vilson, da Chapecoense. E, para já repor a possível perda, o time de Chapecó também já contratou.

Nesta sexta-feira, a Chapecoense, que se manteve na Série A o Campeonato Brasileiro, anunciou a contratação do zagueiro Marcelo, que é vinculado ao Cianorte, do Paraná, mas jogou as últimas duas temporadas pelo Flamengo. No ano passado, o defensor de 24 anos foi titular em oito partidas do Brasileirão.

Vilson aparece como jogador do elenco da Chapecoense no site oficial do clube, mas pode deixar Chapecó sem necessidade de pagamento de multa, com o cancelamento da renovação anunciada no fim do ano passado. O jogador, de 27 anos, antes atuou por Vasco, Grêmio, Vitória e Palmeiras.