Com Robinho titular, City vence na estreia de Mancini

O técnico italiano Roberto Mancini teve uma estreia tranquila neste sábado pelo Manchester City. Com o brasileiro Robinho de volta ao time titular, a equipe recebeu o Stoke City e não teve problemas para vencer por 2 a 0. O jogo, válido pela 19.ª rodada do Campeonato Inglês, foi o primeiro de Mancini no comando do City após a demissão do galês Mark Hughes, no último sábado.

Apesar do resultado positivo, conquistado em casa, o Manchester City permanece na sexta posição, agora com 32 pontos. Como tem um jogo a menos, o time ainda está em boas condições de brigar por uma vaga na Liga dos Campeões. Já o Stoke City continua figurando nas colocações intermediárias na tabela. Com 21 pontos, a equipe está provisoriamente no 11.º lugar.

Na partida em Manchester, Robinho não foi o único brasileiro a começar jogando. Além do atacante, que tinha perdido a vaga de titular desde que se lesionou, o lateral-esquerdo Sylvinho também ganhou um lugar no time. Ambos, porém, não se destacaram no jogo, sendo substituídos no segundo tempo. Mesmo assim, o atacante da seleção brasileira ainda teve participação fundamental no primeiro gol.

O placar foi aberto pelo City aos 28 minutos de jogo. Depois que Tévez arrancou pela esquerda, ele fez o passe na área para Robinho. O brasileiro errou o chute, mas a bola sobrou para o búlgaro Martin Petrov, que completou para as redes. O segundo gol dos anfitriões saiu ainda no primeiro tempo. Já nos acréscimos, Tévez recebeu passe de cabeça de Barry e se esticou para ampliar.

Ainda neste sábado pelo Inglês, o Tottenham perdeu a oportunidade de se aproximar dos líderes ao apenas empatar por 0 a 0 com o Fulham, permanecendo em quinto, com 34 pontos. Já o West Ham deixou a zona de rebaixamento ao bater o lanterna Portsmouth por 2 a 0. Outras três partidas terminaram empatadas por 1 a 1: Burnley x Bolton, Sunderland x Everton e Wigan x Blackburn.

A 19.ª rodada ainda tem dois jogos. No domingo, o vice-líder Manchester United encara o Hull City fora de casa, enquanto o Arsenal enfrenta o Aston Villa em casa, num confronto direto pelas primeiras posições.