Com Rodrigão, Guarani completa lista A chegada do centroavante Rodrigão, revelado pelo Santos, fecha o grupo de reforços do Guarani para o início da temporada de 2003. No total são oito novidades para a torcida e que agora passam a trabalhar com o técnico Giba, substituto de Jair Picerni, que se transferiu para o Palmeiras. Rodrigão, de 24 anos, passou por exames médicos e físicos e segue com o elenco, segunda-feira, para o período de pré-temporada, na estância hidromineral de Serra Negra. Mas sua inscrição ainda está condicionada à liberação do Saint-Ettiene, clube francês que detém seus direitos federativos. Ele estava emprestado ao Botafogo do Rio até junho, mas não recebe salários há quatro meses. "Espero dar uma virada na minha carreira no Guarani", disse o atacante, revelado pelo Santos, com boa passagem pelo Internacional-RS, e que alega ter sido prejudicado por contusões na França e pela desorganização no time carioca, que defendeu no Brasileirão. Os outros reforços do Guarani são estes: o goleiro Jean (Vitória); o lateral Paulo Henrique (Gama), o zagueiro Paulão (Juventude), o meia Esquerdinha (São Caetano); os atacantes Wágner e Rinaldo (São Caetano) e Alexandre (Iraty-PR).