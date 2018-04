Com Rodrigão, Santo André fecha elenco para 2010

O dirigente garantiu que o time do ABC paulista só voltará ao mercado caso apareça uma oportunidade interessante. "Por enquanto, não vamos mais contratar. Só voltaremos a negociar se surgir algo que nos interesse", explicou.

Possível último reforço, Rodrigão demonstrou bastante otimismo e comemorou o fato de poder reencontrar o técnico Sérgio Soares, com quem trabalhou no próprio time do ABC, em sua primeira passagem em 2005. "É muito bom poder reencontrar o Sérgio Soares, que é uma pessoa de um grande caráter. Espero realizar um bom ano aqui e que este seja o ano da redenção do Santo André", comentou.