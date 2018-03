Com Rodrigo Caio, São Paulo divulga lista de relacionados para clássico decisivo

O zagueiro Rodrigo Caio é a principal novidade da lista de relacionados para o clássico decisivo do São Paulo com o Corinthians, nesta quarta, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista. O time de Diego Aguirre joga por um empate depois de vencer por 1 a 0 em casa no domingo.

+ Petros pede São Paulo com atenção dobrada para duelo em Itaquera: 'Sei como é lá'

Rodrigo Caio está em Berlim com a seleção brasileira, mas não atuou em nenhum dos amistosos do time de Tite. Chegará ao Brasil na tarde de quarta e vai direto para o CT tricolor, antes da ida ao estádio em Itaquera. Por não ter participado da preparação do time para o clássico, deve começar no banco.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além dele, o lateral-esquerdo Edimar também é novidade na lista. Recuperado de uma entorse no joelho direito que o tirou das últimas cinco partidas do São Paulo, ele será opção no banco para o lugar de Reinaldo.

Cueva, com a seleção peruana, tem poucas chances de chegar a tempo e não está relacionado. Valdívia, Hudson, Anderson Martins e Júnior Tavares estão fora da lista por lesão.

Desfalcado, o São Paulo deve entrar em campo em Itaquera com um time parecido ao que derrotou os corintianos em casa. Uma possível escalação: Sidão; Militão, Arboleda, Bruno Alves (Rodrigo Caio) e Reinaldo; Jucilei, Petros, Liziero e Nenê; Marcos Guilherme e Tréllez.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno, Éder Militão, Edimar e Reinaldo

Zagueiros: Aderllan, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, Jucilei, Liziero e Petros

Meias: Lucas Fernandes, Nene e Shaylon

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme, Morato e Tréllez