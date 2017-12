Com Romarinho decisivo, Al Jazira vence Urawa e enfrenta o Real Madrid na semi

O Al Jazira derrotou o Urawa Red Diamonds por 1 a 0 neste sábado e garantiu classificação para as semifinais do Mundial de Clubes, que acontece nos Emirados Árabes Unidos. Na próxima fase, o time anfitrião do torneio terá pela frente o Real Madrid. O duelo está marcado para quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), em Abu Dabi.

O gol da vitória saiu no início do segundo tempo e contou com participação direta de Romarinho, que já havia marcado no jogo de estreia do Al Jazira no Mundial. Ele acertou belo lançamento para Mabkhout marcar e eliminar o time japonês, que ganhou o direito de disputar a competição após ter vencido a Liga dos Campeões da Ásia.

A outra semifinal terá o Grêmio contra o Pachuca. O time mexicano derrotou neste sábado o Wydad Casablanca, do Marrocos, por 1 a 0, na prorrogação. A estreia do time gaúcho no Mundial será na terça-feira, às 15 horas (de Brasília).

A classificação do time árabe veio em uma partida bastante disputada e com poucas chances de gol. O Urawa controlou o jogo no primeiro tempo e, aos 27 minutos, teve grande oportunidade de abrir o placar. Koroki recebeu livre na pequena área e, com o gol livre, chutou por cima. O Al Jazira respondeu com Fayez, que cabeceou para defesa de Nishikawa.

Na etapa final, os anfitriões abriram o marcador em uma rápido contra-ataque. Romarinho recebeu no meio-campo e acertou belo lançamento para Mabkhou, que invadiu a área e tocou na saída do goleiro japonês: 1 a 0.

O Urawa passou a pressionar o restante da partida e teve a melhor oportunidade com o brasileiro Rafael Silva. A dois minutos do término do tempo regulamentar, ele recebeu na área e chutou cruzado. A bola bateu na trave e saiu.

O Al Jazira, que disputa o Mundial de Clubes pela primeira vez, se manteve fechado em seu campo de defesa e garantiu o direito de enfrentar o poderoso Real Madrid na próxima fase da competição.

FICHA TÉCNICA:

AL JAZIRA 1 x 0 URAWA RED DIAMONDS

AL JAZIRA - Ali Khaseif; Fayez, Ayed, Fares Juma e Rashid; Attas (Mohamed), Hosani (Rabia), Abdulla, Boussoufa e Romarinho; Mabkhout. Técnico: Henk Ten Cate.

URAWA RED DIAMONDS - Nishikawa; Ugajin, Abe, Endo (Moriwaki) e Makino; Aoki, Yajima (Ljubijankic) e Kashiwagi; Rafael Silva, Koroki e Muto (Takagi). Técnico: Takafumi Hori.

GOL - Mabkhout, aos seis minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - César Ramos (México).

CARTÕES AMARELOS - Rashid e Hosani (Al Jazira); Makino e Muto (Urawa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Zayed Sports City Stadium, em Abu Dabi.