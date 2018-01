Com Romário, Flu pode ter 3 atacantes O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, disse hoje que não descarta a possibilidade de escalar três atacantes quando Romário estiver em condições de atuar. O treinador está satisfeito com as atuações da dupla ofensiva Fábio Bala e Ademílson e ficou ainda mais feliz depois da excelente vitória sobre o Flamengo, no clássico do último fim de semana pelo Campeonato Estadual. Ele exaltou o que chamou de "espírito guerreiro" do time. Romário participou hoje do coletivo dos jogadores reservas e praticamente assegurou sua escalação na partida de quarta-feira contra o Madureira, nas Laranjeiras. Enquanto o craque treinava, a nova sensação tricolor, o meia Carlos Alberto, falava da sua boa fase. "Agora, tenho que manter esse bom rendimento. Não adianta eu deixar cair nesse momento", disse o jogador. Ele acredita que o Fluminense está com mais confiança, com a torcida apoiando cada vez mais o time. "Temos tudo para repetir a atuação no clássico nesta partida contra o Madureira", afirmou.