Com Ronaldo, Campeonato Italiano volta neste fim de semana

O Campeonato Italiano volta neste fim de semana, após a paralisação causada pelos incidentes violentos nos campos de todo o país, em uma rodada que marca ainda um outro retorno: o do atacante Ronaldo, do Milan, afastado há quase quatro meses por causa de uma lesão muscular. Veja também: Calendário e classificação A décima terceira rodada do Campeonato Italiano é muito esperada. Não tanto pelas partidas em si, mas para verificar o estado do futebol do país, após os eventos de duas semanas atrás, que culminaram na morte do torcedor Gabrieli Sandri. No âmbito esportivo, o destaque é a volta do "fenômeno" Ronaldo, que se lesionou em 31 de julho, e ainda não estreou oficialmente nesta temporada. Há duas semanas, o jogador chegou a ficar no banco na partida do Milan contra a Atalanta, que terminou sendo suspensa aos 7 minutos, por causa da ação violenta das torcidas, e agora parece que jogará perante o frágil Cagliari, que está na beira da zona de rebaixamento. O Milan quer aproveitar a partida contra um adversário que não parece representar grande risco para se aproximar do pelotão da frente, já que está a 11 pontos da líder Inter de Milão. A líder do Campeonato Italiano, por sua vez, joga contra a Atalanta no sábado, mesmo dia em que a Roma visita o Gênova. Apesar de contar com importantes desfalques, a Inter é a favorita para o confronto, assim como a Roma, que ainda não sabe se poderá contar com seu capitão Francesco Totti. No domingo, além do jogo entre Cagliari e Milan, destaque para o confronto entre Juventus e Palermo, que lutam por uma vaga na zona de classificação para a Liga dos Campeões. A vice-líder Fiorentina tem um confronto teoricamente simples, com o Reggina, que está na zona de rebaixamento e tem apenas uma vitória na competição até aqui. A rodada contará ainda com os confrontos entre Empoli e Torino; Lazio e Parma; Napoli e Catania, Udinese e Siena e Livorno e Sampdoria.