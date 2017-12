Com Ronaldo, Real empata com Bétis Depois de fazer dois gols em sua estréia no Real Madrid no domingo, Ronaldo voltou a campo nesta terça-feira, para enfrentar o Bétis em partida que tinha sido interrompida no dia 14 de setembro, pelo Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro não marcou desta vez, mas o seu time conseguiu empatar por 1 a 1. Por falta de luz, o jogo entre as duas equipes teve que ser interrompido aos 43 minutos do primeiro tempo, quando o Bétis vencia por 1 a 0. A partida foi reiniciada então, nesta terça-feira, com mais dois minutos da etapa inicial e os 45 da segunda. Ronaldo teve uma participação discreta e, na sua melhor oportunidade, tentou encobrir o goleiro adversário num chute por cobertura, mas a bola saiu pela linha de fundo. Mesmo assim, atuou os 47 minutos do jogo. O gol do Real Madrid foi marcado por Raúl, aos 4 do segundo tempo. O Real esteve bem distante da vibração mostrada no domingo, na festa em que se transformou a goleada de 5 a 2 sobre o Alavés. Além do gol e da jogada de Ronaldo, o time mais badalado do mundo na atualidade mandou uma bola na trave, em arremate de Zidane. Nada mais do que isso e ainda sentiu a ausência do português Figo, poupado por contusão. O Bétis melhorou, depois do susto no empate e teve dominío da partida. "Foi um resultado justo", avaliou Vicente del Bosque, treinador do Real. "Fizemos o suficiente para sair da desvantagem", ponderou. "Era uma situação estranha, a de jogar só 47 minutos, mas nos comportamos bem", analisou. "A equipe soube resistir à pressão do Bétis no final." Vicente del Bosque não tem muito do que reclamar. O empate em Sevilha manteve a invencibilidade do Real Madrid e o deixou em terceiro lugar, com 11 pontos, dois atrás dos líderes Celta e Real Sociedad. O Bétis também não perdeu nenhuma - duas vitórias e três empates - e está na sexta colocação, com 9 pontos, ao lado do Deportivo La Coruña.