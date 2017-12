Com saída de Giovanni Augusto, Hyuri vira titular do Atlético-MG O Atlético Mineiro tinha como objetivo começar 2016 com o mesmo time que terminou 2015, sem perder nenhuma peça importante. A meta vinha sendo atingida até o começo da semana. Nesta sexta-feira, dois dias antes da estreia do Campeonato Mineiro, entretanto, o técnico Diego Aguirre já teve que fazer duas mudanças na equipe que vinha treinando.