Com São Bernardo classificado, Sérgio Soares adia ida ao Ceará

O treinador admitiu que seu adversário, o Palmeiras, é o grande favorito no jogo marcado para a próxima segunda-feira, às 21 horas, no Allianz Arena. Por isso, avaliou que o oponente tem a responsabilidade de vencer o jogo, mas destacou que o São Bernardo pode surpreender já que cresceu nessa reta final da primeira fase.

"Nossa equipe vai leve para enfrentar o Palmeiras. A responsabilidade de vencer é deles, mas queremos passar para a semifinal. Sabemos que eles são fortes em casa, mas já fizemos boas partidas fora também. Vivemos um bom momento, o que nos faz pensar que é possível superar esse adversário", falou.

O técnico comandará o Ceará, que no fim de semana foi eliminado no Campeonato Cearense, no restante da temporada, mas garantiu que enquanto estiver no São Bernardo irá pensar só nos objetivos da equipe. "Enquanto eu estiver no São Bernardo minha cabeça e todo o meu tempo estão voltados para os objetivos da equipe. Tenho contrato com o Ceará, mas hoje estou no São Bernardo e minha dedicação é cem por cento aqui", disse.

A preparação do time para o jogo diante do Palmeiras começa terça-feira, com treinos em dois períodos. O time não tem problemas mais sérios e Sérgio Soares já avisou que vai manter a base e tentar durante a semana preparar "alguma surpresa para o Palmeiras".