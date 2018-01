Com São Paulo e Portuguesa, semifinais vão definir finalistas da Copa São Paulo

A 49.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior conhecerá nesta segunda-feira os seus dois finalistas. Grande surpresa da temporada de 2018, a Portuguesa enfrenta o Flamengo no estádio do Canindé, em São Paulo, às 17h30, abrindo a rodada das semifinais. Mais tarde, às 20 horas, o São Paulo enfrenta o Internacional, na Arena Barueri, em Barueri (SP). Assim como nas fases anteriores, o empate leva a decisão para as cobranças de pênalti.

A força da Portuguesa é o Canindé. Casa do clube desde que foi inaugurado, em 1956, o estádio abrigou o time em quase todos os jogos da Copa São Paulo - com exceção das quartas de final contra o Palmeiras, quando avançou nos pênaltis no estádio do Pacaembu, também em São Paulo.

O Flamengo, por outro lado, vem de ótima sequência. Em sete jogos, os cariocas sofreram apenas um gol e marcaram 17. São seis vitórias e apenas um empate, ainda na fase de grupos contra o Aimoré-RS.

Sempre candidato ao título, o São Paulo está a um jogo de disputar a final. Desde que foi campeão em 2010, o time não conseguiu emplacar uma boa campanha. Este ano ainda não convenceu o torcedor e nas quartas de final, em Ribeirão Preto (SP), passou pelo Vitória nas cobranças de pênalti. O adversário, do outro lado, tem uma dos melhores ataques da competição. Só nas fases finais, o Internacional marcou 14 vezes e sofreu apenas dois gols.

O time gaúcho tem quatro títulos em sua galeria, mas não conquista a Copa São Paulo desde 1998. São Paulo e Flamengo vêm logo atrás, com três taças cada. A Portuguesa, um dos clubes mais tradicionais do Estado, é bicampeã da competição.

A final está marcada para esta quinta-feira, dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Como já é tradicional, a partida será no estádio do Pacaembu, ainda sem horário definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).