Bauza chama 3 jovens da Copinha para treinar com equipe principal

Eliminado pelo Flamengo nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo deverá promover pelo menos três jogadores da base ao elenco profissional. Neste sábado, o técnico Edgardo Bauza chamou o volante Banguelê, o meio-campista Lucas Fernandes e o atacante Joanderson para treinarem com o time de cima no CT da Barra Funda.

Os jogadores, entretanto, ainda não serão promovidos em definitivo porque o São Paulo Sub-20, que no fim do ano passado ganhou a Copa do Brasil (torneio oficial da CBF) e a chamada Copa RS (que até 2014 era tratada como o Campeonato Brasileiro da categoria), ainda tem a Copa Libertadores para disputar.

O time brasileiro está no Grupo C da competição, contra Libertad (Paraguai), Independiente del Valle (Equador) e Melgar (Peru). A Libertadores Sub-20 vai acontecer no Paraguai e o São Paulo estreia já no domingo que vem. Como a competição é de tiro curto, a final está marcada já para o dia 14.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de Banguelê, Lucas Fernandes e Joanderson, o São Paulo pode promover o atacante David Neres, que joga pelas pontas e é apontado como o grande nome do time que disputou a Copinha. O elenco profissional já tem quatro jogadores que poderiam estar na Copa São Paulo: os zagueiros Lucão (19 anos) e Lyanco (18), o lateral-direito Auro (fez 20 neste sábado) e o atacante João Paulo (19). O atacante Ewandro e o meia Boschilia já até deixaram o clube após jogarem entre os profissionais.