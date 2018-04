Com Seedorf de volta, Botafogo joga contra Friburguense O Botafogo a cada rodada dá demonstrações que tem tudo para ser campeão antecipado do Campeonato Carioca. O vencedor da Taça Guanabara (primeiro turno) pode garantir uma vaga nas semifinais da Taça Rio se derrotar o Friburguense nesta quarta-feira, às 16 horas, em Moça Bonita, em partida adiada da terceira rodada do returno da competição.