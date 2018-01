Com sentimento 'imortal', Edílson se despede do Grêmio e fala em 'dever cumprido'

Anunciado na última terça-feira como reforço do Cruzeiro, Edílson se despediu nesta quarta do Grêmio con uma mensagem de agradecimento, em que afirma deixar o clube gaúcho com a sensação de "dever cumprido" após ajudá-lo a conquistar títulos de peso nas temporadas de 2016 e de 2017.

A saída de Edílson ainda não oficializada pelo Grêmio, mas o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, aproveitou as comemorações pelo aniversário do clube, na última terça, para confirmar o acerto para a chegada do jogador. Em troca, o time gaúcho receberá o meia-atacante Alisson.

Esta foi a segunda passagem de Edílson pelo Grêmio, sendo que nesta ele foi campeão da Copa do Brasil de 2016 e da Copa Libertadores de 2017, além de ter sido titular da lateral direita e encarado como um líder do elenco. No outro período em que defendeu o time, ele foi campeão estadual em 2010.

"Geralmente despedidas são tristes e no futebol muitas vezes não é possível fazer isto da melhor maneira. Por isso, esta minha mensagem ao Grêmio é carregada de gratidão, pleno sentimento de dever cumprido e alegria", escreveu Edilson em seu perfil no Instagram. "Sempre buscamos fazer o máximo nos treinos e em campo. No Grêmio não foi diferente e os títulos conquistados ajudaram ainda mais a termos a excelente sensação de dever cumprido", acrescentou.

Bastante identificado com o Grêmio, Edílson garantiu que carregará carinho pelo clube para o restante da sua vida. "Parto para novos desafios. Ao Grêmio, meu muito obrigado por tudo que passamos juntos. Imortal define esse grande clube e a partir de agora também define o meu sentimento por ele", comentou.