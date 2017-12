Com Sergio Ramos, Varane e Bale, Real encerra preparação para estreia no Mundial

O Real Madrid encerrou nesta terça-feira a sua preparação para a estreia no Mundial de Clubes da Fifa, nos Emirados Árabes Unidos. O técnico Zinedine Zidane pôde contar com os zagueiros Sergio Ramos e Raphael Varane e com o atacante Gareth Bale no treino. O trio trabalhou normalmente nesta manhã.

A maior preocupação recaía sobre Ramos, que na segunda-feira reclamou de dores na panturrilha esquerda. O defensor trabalhou sem dar sinais de dores e mostrou estar em boas condições para enfrentar o Al Jazira nesta quarta, pela semifinal do Mundial, em Abu Dabi.

Varane e Bale têm situação diferente pois já viajaram da Espanha até os Emirados Árabes com problemas físicos. Mesmo assim, vêm treinando normalmente com o restante do grupo. Tanto que Varane desfalcou a equipe no duelo contra o Sevilla, no fim de semana, em rodada do Campeonato Espanhol.

O trio participou do trabalho comandado por Zidane nas instalações da New York University, em Abu Dabi. Os 24 jogadores que compõem a delegação do time treinaram nesta terça.

Um dos favoritos ao título do Mundial de Clubes, o Real estreará nesta quarta-feira contra o Al Jazira, às 15 horas (horário de Brasília). Se vencer, enfrentará na final o vencedor do confronto entre o Grêmio e o Pachuca, que entram em campo nesta terça-feira.