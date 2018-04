Com setor misto, Audax inicia venda de ingressos para duelo contra o São Paulo

O detalhe fica para a criação de um setor misto no estádio José Liberatti. Além disso, os torcedores do São Paulo ficarão com dois blocos de arquibancadas separados e o time da casa com apenas um. O valor das entradas varia de R$ 60 a R$ 80. A expectativa é de mais de 10 mil torcedores.

Em meio à venda de ingressos, o Audax foi para uma espécie de intertemporada na cidade de Sorocaba (SP). Lá fica hospedado no Centro de Treinamento do Atlético Sorocaba, que recebeu a seleção da Argélia na Copa do Mundo de 2014. A delegação retorna a Osasco na sexta-feira pela manhã, quando já entrará em regime de concentração para o duelo decisivo.