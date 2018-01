Com show de Sánchez, Arsenal goleia West Ham e assume vice-liderança do Inglês

No clássico londrino deste sábado, o Arsenal bateu o West Ham por 5 a 1, no estádio Olímpico de Londres, em partida válida pela 14.ª rodada do Campeonato Inglês, e manteve viva a perseguição ao líder Chelsea. O grande nome do jogo foi o chileno Alexis Sánchez, que deu uma assistência e marcou outros três gols.

Com o resultado, o Arsenal foi à vice-liderança do Campeonato Inglês, com 31 pontos, três a menos que o Chelsea. O salto foi beneficiado pela vitória do líder sobre o Manchester City, que estacionou nos 30 pontos. O Liverpool ainda espera assumir a segunda posição, pois também soma 30 pontos, mas só entra em campo no domingo, contra o Bournemouth. Goleado neste sábado, o West Ham parou nos 12 pontos, na 17.ª colocação, a última antes da zona de rebaixamento.

Como aconteceu em todos os outros jogos do Campeonato Inglês, as duas equipes se reuniram no círculo central e prestaram homenagem com um minuto de silêncio dedicado às vítimas do acidente aéreo com o avião da Chapecoense na última terça-feira.

O primeiro gol da partida saiu aos 23 minutos do primeiro tempo. Após a zaga do West Ham sair jogando errado, Alexis Sánchez avançou em direção à área, aplicou um drible da vaca no marcador e apenas rolou para Mesut Özil empurrar para as redes desprotegidas.

O restante dos tentos aconteceu somente após os 27 minutos do segundo tempo, que foi quando Sánchez marcou o segundo. Ele carregou a bola por entre os zagueiros, invadiu a área na direita e chutou cruzado para fazer 2 a 0. Aos 35, o chileno ampliou o placar. Ele recebeu na entrada da área e bateu colocado no canto direito do goleiro. O West Ham descontou com Andy Carroll, aos 38, mas Alex Oxlade-Chamberlain fez o quarto logo no minuto seguinte.

Mas Sánchez havia guardado o gol mais bonito para o final. Em posição duvidosa, o chileno recebeu passe em velocidade, aplicou um drible desconcertante no goleiro ao "chutar o ar" e finalizou de cavadinha com o arqueiro caído: 5 a 1 para o Arsenal.

O West Ham volta a campo somente no próximo domingo, contra o Liverpool, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. No sábado, o Arsenal encara o Stoke, em casa, pela mesma competição. No entanto, a equipe de Sánchez e companhia visita o Basel na próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões.