Com situação indefinida, Ronaldo é liberado de treino O atacante Ronaldo foi liberado do treino desta terça-feira do Real Madrid pela diretoria do clube, à espera da conclusão das negociações sobre sua transferência ao Milan. Aliás, o fato de Ronaldo não ter passado pelo centro de treinamento do clube para despedir-se de seus companheiros e recolher seus pertences deixa abertas as portas sobre sua possível saída do clube. Sem Ronaldo, os demais jogadores treinaram com vistas ao confronto com o Levante no Santiago Bernabéu, decisivo para que a equipe se recupere da derrota por 1 a 0 para o Villarreal, no último sábado. O susto da manhã foi protagonizado pelo atacante espanhol José Antonio Reyes, que acabou no chão após uma jogada com o argentino Gonzalo Higuaín. O jogador sofreu uma torção no joelho direito e pode ser dúvida na próxima rodada. Por outro lado, o brasileiro Marcelo, Guti e Beckham voltaram a treinar após vários dias de ausência por motivo de lesão. Mas o maior problema do Real Madrid está no ataque. Com Raúl e o brasileiro Robinho lesionados, a saída de Ronaldo e a possível ausência de Reyes, o técnico Fabio Capello terá de escolher entre Higuaín, Van Nistelrooy e Nieto para recompor o setor ofensivo da equipe.