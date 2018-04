Com sobrecarga, Sergio Ramos acredita que jogará final do Mundial

Autor do primeiro gol do Real Madrid na vitória por 4 a 0 sobre o Cruz Azul, na última terça-feira, em Marrakesh, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, Sergio Ramos está com uma sobrecarga muscular na coxa esquerda, mas aposta que isso não será um problema para a sua participação na decisão da competição, neste sábado, no Marrocos.

"Não são tão ruins as sensações e esperemos que não seja nada. Amanhã (quarta-feira) me examinarão e verão, e eu vou ver como me levanto. Espero poder jogar a final", afirmou o defensor, na última terça, após ajudar o Real a derrotar o rival mexicano com facilidade.

O próprio técnico Carlo Ancelotti aposta que o jogador será normalmente confirmado na equipe que pegará neste sábado o vencedor da partida entre o San Lorenzo, da Argentina, e o Auckland City, da Nova Zelândia, que hoje duelam na outra semifinal da competição.

"É uma sobrecarga, mas não pensamos que seja preocupante. Pode se recuperar bem porque que já quatro dias até a final e creio que poderá jogar", avisou o treinador italiano, que disse acreditar que dentro de dois dias o atleta poderá voltar a treinar normalmente para a decisão.