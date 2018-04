Com técnico interino, Equador goleia Peru por 5 x 1 Jogando sob o comando do técnico interino Sixto Vizuete, a seleção do Equador conquistou seus primeiros pontos nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2010 após golear o Peru por 5 x 1 nesta quarta-feira. Depois de perder os primeiros três jogos na competição sofrendo cinco gols em cada uma das duas últimas partidas, o Equador abriu vantagem de 3 x 0 no placar com gols de Walter Ayovi, Ivan Kaviedes e Edison Mendez. Ayovi e Mendez voltaram a marcar na segunda etapa para deixar o Equador com três pontos em quatro jogos. O Peru, cujo gol de honra foi anotado por Andres Mendoza, tem dois pontos. Vizuete foi indicado como interino após Luis Fernando Suarez deixar o comando da equipe após a goleada de 5 x 1 sofrida diante do Paraguai no sábado.