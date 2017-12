Com Tevez, Maradona lidera audiência Diego Maradona voltou a ter o programa mais visto da noite de segunda-feira na Argentina com "La Noche del 10" em edição com participação de seus discípulos como Lionel Messi e Carlos Tévez, além do ex-jogador uruguaio Enzo Francescoli. Embora a audiência tenha caído 0,8 com relação ao programa de segunda-feira passada, em seu novo papel de apresentador o ex-jogador foi novamente líder de audiência. A atriz e cantora uruguaia Natalia Oreiro, junto a apresentadora Mirtha Legrand, a dançarina Paloma Herrera e o grupo de rock local Los Piojos, também estiveram em "La Noche del 10", transmitido pelo Canal 13 de Buenos Aires. Depois de contar histórias anedotas sobre sua vida como jogadores, os jovens Messi e Tévez, do Barcelona e do Corinthians, respectivamente, cometeram a irreverência de vencer a dupla Maradona-Francescoli em um jogo de fut-tênis. "Eu estou tremendo por estar aqui ", reconheceu Messi no início do programa, enquanto Tévez disse que trocou socos com Marquinhos no Corinthians porque "os argentinos gostam de aquecimento". Maradona esclareceu que "de nenhuma maneira foi uma atitude irônica" o fato de ter afirmado há uma semana que nunca se arrependeu de ter marcado um gol com a mão contra a Inglaterra na Copa de 86. "Continuo respeitando os ingleses, mas que não se façam de bobos, que o gol foi com a mão. Todo mundo sabia que foi com a mão e agora se fingem de ofendidos", ressaltou.