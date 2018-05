Com Thalles e Danilo, Vasco inicia a Série B com portões fechados

RIO - O Vasco recebeu reforços para estreia do time na Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, quando a equipe encara o América-MG, a partir das 16h20. O atacante Thalles e o volante Danilo, que estavam cedidos para treinos com a seleção brasileira sub-21, foram liberados e retornaram na tarde da última sexta-feira para a concentração vascaína. O atacante deve ser titular do time.

O retorno de Thalles é um alívio para o técnico Adilson Batista, que estava com dificuldades para escalar o ataque. Edmilson ainda não está recuperado da fisgada na coxa que sentiu na primeira partida da final do Campeonato Carioca e Everton Costa segue em observação dos médicos após sofrer uma arritmia cardíaca na partida da última quarta-feira, contra o Resende, pela Copa do Brasil.

Além dos atacantes, o Vasco tem confirmados os desfalques de Guiñazu e Rodrigo, ambos lesionados. Pedro Ken e Diego Renan passaram por treinamento intensivo nos últimos dias e serão avaliados antes da partida, mas a participação dos dois é bastante difícil.

A partida deste sábado, em São Januário, será realizada com portões fechados. O Vasco foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)em seis mandos de campo - metade deles sem poder contar com sua torcida e outra metade fora de São Januário - por conta da briga generalizada envolvendo seus torcedores no último jogo do Brasileirão do ano passado, em Joinville.