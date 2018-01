Com time alternativo, Flamengo enfrenta o Bangu em busca da 3ª vitória no Carioca

O Flamengo recebe o Bangu, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e deverá ter novidades na busca por sua terceira vitória seguida no Campeonato Carioca. Dentre as possíveis mudanças está a estreia do colombiano Marlos Moreno, que foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Paulo César Carpegiani. No meio de campo, Rômulo também deve fazer a sua primeira partida oficial na temporada, enquanto que o garoto Vitor Gabriel, destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior, pode ser escalado no ataque.

+ Flamengo empresta Alex Muralha para time da segunda divisão japonesa

+ Em jogo eletrizante, Flamengo bate Portuguesa e está na final da Copinha

Com foco na preparação para a Copa Libertadores, Paulo César Carpegiani tem optado por times alternativos nas primeiras rodadas do Estadual. Marlos Moreno deve ir a campo nesta quarta-feira para ir se adaptando aos novos colegas de grupo, enquanto que Rômulo tem chances de ser escalado porque é opção para os dois primeiros jogos da Libertadores, já que Cuellar estará suspenso.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Destaque do Flamengo na Copa São Paulo, Vitor Gabriel está fora da decisão contra o São Paulo, nesta quinta-feira, por ter tomado o terceiro cartão amarelo na semifinal e, por isso, foi chamado por Paulo César Carpegiani para a partida diante do Bangu.

A escalação, contudo, não foi revelada. Nesta terça-feira, o time treinou em dois turnos no CT do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, e a atividade que definiu o time para o terceiro jogo no Campeonato Carioca ocorreu com portões fechados.

Quem vai para o jogo é o lateral-esquerdo Renê, que concedeu entrevista após o treinamento. Ele não deu pistas sobre o time que vai alinhar para a partida, mas comentou o que pediu Paulo César Carpegiani. "Seriedade e concentração. Independente de quem o professor escolher, acho que temos tudo para sair com a vitória. É o que o professor está pedindo", disse Renê. "Espero que o time jogue melhor do que no jogo passado".

A partida desta quarta-feira coloca frente a frente os dois únicos invictos do Grupo B da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. O Flamengo vem de duas vitórias, enquanto que o Bangu soma quatro pontos em duas partidas - venceu o Vasco na estreia e empatou com o Volta Redonda no final de semana.