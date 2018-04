Com time B, Argentina derrota Gana em jogo amistoso Com uma equipe formada apenas por jogadores que atuam no próprio país, a Argentina derrotou Gana por 2 a 0, nesta quarta-feira, em amistoso internacional realizado na cidade de Córdoba. O resultado deve dar um pouco de tranquilidade para o ex-jogador Diego Maradona, hoje no comando da seleção nacional e muito criticado após derrotas para Brasil e Paraguai, que deixaram o time em situação difícil na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2010.