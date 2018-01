Com time B, Grêmio fecha último treino antes da estreia no Gauchão

O Grêmio encerrou sua preparação para a estreia no Campeonato Gaúcho, na noite desta quarta-feira, envolto em mistério. No comando da equipe de transição, o técnico César Bueno fechou os portões do último treino da equipe e não deu indicações de qual formação mandará a campo contra o São Luiz, na cidade de Ijuí, pela rodada de abertura do Estadual.

A atividade, realizada na manhã desta terça-feira, foi praticamente toda fechada à imprensa. O treinador liberou apenas o treino recreativo, que foi seguido de um trabalho de finalizações, com cobranças de pênaltis e de faltas.

César Bueno sequer esboçou os 11 titulares diante dos jornalistas. Sem dar dicas, contou com todos os jogadores à disposição no momento, à exceção de Felipe e Santiago, ambos machucados. Madson e Paulo Miranda, dois dos reforços contratados para esta temporada, trabalharam normalmente.

Neste ano, o Grêmio não deve contar com muitos titulares no Estadual. O foco será novamente a Copa Libertadores. Tanto que o time principal ainda está de férias, após disputar o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro. Os jogadores e o técnico Renato Gaúcho vão se reapresentar somente nesta quinta para darem início à pré-temporada.

Confira a lista dos jogadores relacionados do Grêmio:

Goleiros: Brenno e Bruno Grassi;

Laterais: Guilherme Guedes, Leonardo Gomes;

Zagueiros: Anderson, Paulo Miranda, Mendonça e Ruan;

Meio-campistas: Balbino, Jean Pyerre, Lima, Matheus Henrique, Patrick, Rodrigo Ancheta e Thaciano;

Atacantes: Isaque, Lucas Poletto, Pepê, Tilica e Vico.