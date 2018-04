Com time B, Internacional só empata na estreia do Campeonato Gaúcho

PORTO ALEGRE - Usando um time B, o Internacional abriu o Campeonato Gaúcho, neste sábado, empatando em 1 a 1 com o Passo Fundo. O jogo aconteceu em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, uma vez que o Beira-Rio está fechado por conta das reformas para a Copa e o Inter escolheu adiar a "transferência" para o Estádio Centenário, do Caxias, que será a casa do clube em 2013.

O time sub-23 do Inter que entrou em campo neste sábado teve diversos jogadores do elenco profissional, como o goleiro Agenor, os meias Zé Mário e Lucas Lima e os atacantes Cassiano e Mike. No banco, Osmar Loss, que já treinou o time principal também. Enquanto isso, o elenco treinado por Dunga segue se preparando para estrear na terceira rodada do estadual.

O único gol do Inter no jogo deste sábado foi exatamente de Cassiano, que chegou a ser titular durante o Brasileirão. Aos 41 minutos do primeiro tempo, a zaga do Passo Fundo afastou o perigo após escanteio batido na área, Maurinho arriscou no rebote e Cassiano, no meio do caminho, desviou de calcanhar.

Apesar de o Inter jogar melhor, tendo mais posse de bola e mais chances de gol, o Passo Fundo conseguiu o empate. Aos 10 minutos do segundo tempo, João Paulo chutou cruzado, Agenor espalmou e João Paulo mesmo marcou no rebote.