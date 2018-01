Com time de Felipão, Paulinho sonha com 2º título no Mundial de Clubes Dono do título da Liga dos Campeões da Ásia, o chinês Guangzhou Evergrande desembarcou nesta quarta-feira em solo japonês para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. E trouxe no elenco um dos seus jogadores mais experientes, o meia Paulinho, que já se sagrou campeão no Japão, com o título mundial conquistado pelo Corinthians em 2012.