Com time definido, Inter aprimora pontaria em treino para estreia no Gaúcho

Com a escalação já definida para a estreia no Campeonato Gaúcho, quinta-feira, diante do Veranópolis, no Beira-Rio, o Internacional aproveita os últimos treinos antes do confronto para realizar alguns ajustes técnicos na sua formação titular nas atividades comandadas pelo técnico Odair Hellmann.

Na manhã desta quarta-feira, no CT do Parque Gigante, Odair aproveitou para trabalhar a pontaria dos jogadores em um treinamento de cruzamentos e finalizações. Além disso, os jogadores fizeram um exercício defensivo antes da realização de uma atividade técnica.

Nese trabalho, focado em ajustes de saída de bola e da marcação, Odair dividiu o elenco em três times. E o titular teve a seguinte escalação: Danilo Fernandes; Dudu, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, William Pottker, D'Alessandro e Camilo; Leandro Damião.

Titular dessa formação, o zagueiro Victor Cuesta destacou que o Inter pode largar na frente dos rivais por ter mantido a base do time de 2017. "O clube manteve a base do ano passado. Também chegaram jogadores para acrescentar, bons jogadores. É importante para fortalecer o grupo, é um ano longo. Todos têm que se preparar para competir", afirmou.

Cuesta também aprovou o estilo de jogo que Odair vem implementando na pré-temporada, com muito toque de bola. "A gente tem um padrão de jogo, de sair com a bola no chão. Estamos tentando, é prática, tratar de implementar isto no campo. Eu gosto deste estilo de jogo. Tenho a confiança do Odair, tenho confiança para sair jogando", comentou.