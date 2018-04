Com time em jejum, Leão crê em 5 vitórias consecutivas

Depois de encarar o time catarinense, a equipe do Morumbi terá pela frente Atlético-PR, América-MG, Palmeiras e Santos, nesta ordem, nas quatro rodadas seguintes do Campeonato Brasileiro. "Faz parte do nosso planejamento conseguir estas vitórias. Ficamos no quase nos últimos jogos, mas agora no Morumbi será melhor ainda, é a nossa cada. Vencer cinco jogos não seria aberração. Temos de nos concentrar nisso e mais nada", afirmou o comandante, enfatizando que em um clube como o São Paulo deveria se acostumar com as vitórias, e não com as derrotas.

"Não é desespero uma grande equipe vencer cinco seguidas, precisa ser rotina. Para que isso seja possível, precisamos corrigir falhas defensivas e ofensivas", acrescentou o comandante.

LONGA CONVERSA - Com esse objetivo de recolocar o time nos trilhos no Brasileirão, Leão resolveu fazer uma longa conversa com o elenco de jogadores na manhã desta terça. O treinador falou com os jogadores durante 35 minutos, em um bate-papo que não pôde ser acompanhado de perto pelos jornalistas no CT da Barra Funda. O local só foi aberto para o acesso dos profissionais após o término da conversa.

A reunião com os jogadores serviu para Leão apontar os erros que não poderão ser cometidos novamente e para resgatar a confiança dos jogadores, abalada com a derrota de sábado e pela sequência ruins de resultados. A equipe são-paulina não vence um jogo desde quando bateu o Libertad por 1 a 0, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no dia 19 de outubro, no Morumbi. Já no Brasileirão, o time ganhou pela última vez no distante 17 de setembro. Na ocasião, a equipe goleou o Ceará por 4 a 0, também no estádio são-paulino.

"Agora temos de ter consciência de que precisamos pegar todo este peso que criamos e carregar positivamente. Temos de pensar nas melhorias. Não podemos dormir e acordar pensando na mesma coisa", afirmou o treinador, que ainda não venceu desde que reestreou no comando do São Paulo.