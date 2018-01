'Mistão' do Bayern vence Milan e pega Real Madrid em amistoso

Mesmo sem contar com alguns dos seus principais titulares, o Bayern de Munique não teve trabalho para vencer o Milan por 3 a 0, nesta terça-feira, pela Audi Cup, torneio amistoso que serve de pré-temporada para os clubes europeus. A competição já contou com times brasileiros, como São Paulo e Internacional.

Ao vencer o time italiano, em Munique, o Bayern avançou à final do torneio, quando terá pela frente o Real Madrid. O time espanhol venceu o Tottenham por 2 a 0, também nesta terça. A decisão será disputada já nesta quarta, após a partida entre Tottenham e Milan, na briga pelo terceiro lugar.

Sem Manuel Neuer, Franck Ribéry e Arjen Robben, o time comandado pelo técnico Josep Guardiola demorou para engrenar na partida. Fora de ritmo, o Bayern abriu o placar no primeiro tempo, mas só empolgou a torcida depois do intervalo.

O primeiro gol saiu aos 24 minutos, com Juan Bernat, após passe do brasileiro Douglas Costa, um dos reforços da equipe para a próxima temporada europeia. Na segunda etapa, Mario Götze aproveitou rebote dentro da área e bateu no canto, ampliando a vantagem dos anfitriões, aos 28.

E, aos 40, Robert Lewandowski acertou lindo chute para anotar o terceiro. Ele pegou de primeira e mandou no ângulo ao receber grande passe de Thomas Müller, beneficiado por um erro do zagueiro brasileiro Alex, na saída de bola.