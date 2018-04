Com time misto, Alemanha tropeça e só empata com a Austrália

Campeã do mundo, a Alemanha passou sufoco em casa nesta quarta-feira e só empatou em 2 a 2 com a Austrália, em Kaiserslautern. O resultado ainda não foi de todo mal, uma vez que os atuais campeões asiáticos ficaram na frente do placar por mais de meia hora. O gol de empate alemão saiu a nove minutos do fim.

Pensando no jogo de domingo contra a Geórgia, pelas Eliminatórias da Eurocopa, o técnico Joachim Löw poupou diversos titulares, deixando Boateng, Hummels, Schweinsteiger, Kroos e Müller no banco. Neuer também não jogou.

Mesmo assim, a Alemanha entrou com time forte, tanto que quem abriu o placar foi Marco Reus. O atacante do Borussia Dortmund recebeu passe de Khedira e marcou de carrinho, aos 17 minutos. Ainda no primeiro tempo, a Austrália empatou, com Troisi.

A virada veio no comecinho do segundo tempo, com bonito gol de falta de Jedinak. A Austrália ficou 31 minutos na frente do placar, até que Podolski sair do banco para deixar tudo igual.

OUTROS JOGOS

No primeiro jogo depois de o técnico Morten Olsen anunciar que vai deixar o cargo ao fim da Eurocopa, a Dinamarca mostrou força. Nesta quarta-feira, com três gols de Nickla Bendtner, venceu os Estados Unidos por 3 a 2. O gol da vitória saiu já nos acréscimos. O atacante do Wolfsburg recebeu lançamento logo, dominou bonito, deixou a bola quicar e emendou um voleio da entrada da área, sem chances de defesa.

Ainda nesta quarta-feira, a Nigéria foi surpreendida e perdeu por 1 a 0 para Uganda, em casa. A África do Sul fez 3 a 1 na Suazilândia, enquanto Camarões fez 1 a 0 na Indonésia, gol de Aboubakar. Já em Glasgow, a Escócia venceu por 1 a 0 o clássico contra a Irlanda do Norte.