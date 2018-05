Com time misto e Walter no gol, Corinthians encara o Sport em Recife

Walter será a principal novidade do Corinthians para enfrentar o Sport neste domingo, às 16h, na Arena Pernambuco, pelo Brasileirão. O goleiro vai estrear na temporada e espera aproveitar a ida de Cássio à seleção brasileira - ficará fora por oito jogos - para mostrar que é merecedor de ser substituto imediato da meta alvinegra e também aparecer para outros clubes.

Carille tem feito um rodízio no banco entre Walter e Caíque. O goleiro titular de hoje sofreu uma lesão em novembro do ano passado e só voltou aos treinos em março.

Já Caíque teve bom momento e foi bem quando exigido. Apesar disso, o treinador deve apostar na experiência de Walter, com 30 anos. No ano passado, o experiente goleiro ficou próximo de acertar com o São Paulo, mas a contusão frustrou os planos do jogador, que tem apenas 5% de seus direitos econômicos ligados ao clube.

O jogo pode também marcar a despedida de Fábio Carille. A chance é pequena, mas existe. O treinador vai se reunir no começo da semana com seus representantes para acertar os detalhes e dar “sim” ao Al Hilal. Porém, existe a possibilidade dele ainda dirigir a equipe até a Copa ou no duelo contra o Millonarios, quinta-feira.

Além de Cássio, também foram poupados Balbuena, Jadson, Rodriguinho e Romero. Eles nem viajaram para Recife.

FICHA TÉCNICA

Sport: Magrão; Cláudio Winck, Ronaldo Alves, Ernando e Sander; Anselmo, Neto Moura e Gabriel; Everton Felipe, Rogério e Rafael Marques.

Técnico: Claudinei Oliveira.

Corinthians: Walter; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel e Paulo Roberto; Pedrinho, M. Vital, Junior Dutra e Roger.

Técnico: Fábio Carille.

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO).

Local: Arena Pernambuco, em Recife.

Horário: 16h.