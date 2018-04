Com time misto, Flamengo tenta manter solidez defensiva contra o Atlético-PR

Desgastado pela sequência de jogos e receoso em contundir alguns de seus titulares, o Flamengo vai utilizar uma equipe mista para enfrentar o Atlético Paranaense neste domingo, às 16 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

É, ao menos, o que garante o técnico colombiano Reinaldo Rueda, que espera evitar lesões até a decisão da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, nos dias 7 e 27 de setembro. "Devemos ter uma equipe mista para que cada jogador tenha um bom rendimento até a final."

A equipe, assim, terá os reforços de Diego Alves, Rhodolfo, Geuvânio e Everton Ribeiro, recém-contratados que não estão inscritos na Copa do Brasil. O atacante Vinicius Junior também deve ganhar nova chance como titular após brilhar na última rodada do Brasileirão, ao marcar os gols da vitória sobre o Atlético Goianiense, por 2 a 0.

Independentemente de quem seja escalado, o Flamengo entrará em campo com uma meta: manter a solidez defensiva verificada após a chegada de Reinaldo Rueda. A equipe não sofre gols há três jogos, o que foi determinante para levá-la à decisão da Copa do Brasil - empatou o jogo de ida com o Botafogo por 0 a 0 e venceu o segundo por 1 a 0, além de ter triunfado sobre o Atlético-GO.

A melhoria defensiva passa, aliás, por uma mudança de postura dos próprios jogadores, conforme destaca o lateral-direito Rodinei. "Para estar no Flamengo, um jogador deve estar disposto a fazer qualquer coisa. Quando tenho que segurar mais, preciso ter qualidade para isso, assim como para atacar", comenta. "Rueda chegou com esse sistema defensivo desde que ele assumiu contra o Botafogo. Ele pediu para dar um segurada, para darmos mais valor na marcação."