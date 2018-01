Com time misto, São Paulo vence o Palmeiras no clássico Mesmo jogando com um time cheio de reservas, o São Paulo venceu o Palmeiras por 3 a 1, neste domingo, no Morumbi, em um jogo cheio de lances polêmicos, válido pela 17.ª rodada do Paulistão. Com a vitória, o São Paulo chegou a 40 pontos, na vice-liderança e garantiu matematicamente uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista. A derrota no clássico custou ao Palmeiras um lugar no grupo dos semifinalistas. Com 31 pontos, o time alviverde termina a rodada na quinta posição. Antes de a bola rolar, o Palmeiras entrou em campo com uma camisa com visual "retrô", comemorativa ao título mundial de 1951, reconhecido pela Fifa na sexta-feira. Mesmo com o time reserva, o São Paulo mostrou que mantém a boa fase. Aos cinco minutos, o ´quase estreante´ Jorge Wagner chutou de longe, a bola bateu em dois palmeirenses e sobrou para Borges na área, que acertou um belo chute no ângulo para marcar. Recomposto do gol sofrido, o Palmeiras foi para cima e quase empatou aos 26, quando Edmundo bateu falta cruzando para Dininho, que acertou uma bela cabeçada no travessão. Jogando no ataque, o Palmeiras conseguiu empatar aos 29 em um lance polêmico. Valdivia lançou Osmar na área. Ele dividiu com Breno, caiu e o árbitro Wilson Luiz Seneme marcou pênalti. Edmundo bateu e marcou. Polêmica de um lado, polêmica do outro. O São Paulo voltou a liderar o placar aos 43 em mais um pênalti duvidoso. Após um escanteio, o árbitro marcou a infração enquanto o palmeirense Dininho e o são-paulino Alex Silva se agarravam na área. Rogério Ceni bateu com categoria e marcou. No segundo tempo, o Palmeiras jogou a maior parte do tempo no campo de ataque, mas quem marcou foi o São Paulo. Depois de uma roubada de bola no meio-campo aos 22, Richarlyson avançou com liberdade pelo meio - observado atentamente pela zaga palmeirense - e bateu no ângulo de Diego. Na próxima rodada do Paulistão, o São Paulo visita o Grêmio Barueri, no domingo. Na quarta-feira, o time tricolor recebe o Necaxa (México), pela Libertadores. Já o Palmeiras enfrenta o Guaratinguetá, no Palestra Itália, no domingo, pelo Campeonato Paulista. Na quinta, o time alviverde joga precisando vencer o Ipatinga para seguir na Copa do Brasil. São Paulo 3 x 1 Palmeiras São Paulo - Rogério Ceni; Ilsinho (Jackson), Alex Silva Breno, Miranda; Reasco, Hernanes, Richarlyson (Souza), Jorge Wagner e Júnior; Lenilson (Hugo) e Borges. Técnico: Muricy Ramalho. Palmeiras - Diego Cavalieri; Wendel (Florentín), David, Edmílson e Leandro; Pierre, Martinez, Michael (Marcelo Costa) e Valdivia; Edmundo e Osmar (William). Técnico: Caio Júnior. Gols - Borges, aos 5, Edmundo, aos 29, Rogério Ceni, aos 43 minutos do primeiro tempo. Richarlyson, aos 22 minutos do segundo tempo. Árbitro - Wilson Luiz Seneme. Cartões amarelos - Lenilson, Alex Silva, Rogério Ceni, Richarlyson, Hernanes, Dininho, Valdivia e David Público total - 25.926 pessoas Renda - Não disponível Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo.