Com time reserva, Flamengo tenta manter boa fase contra Cabofriense

Vice-líder do grupo B, o Flamengo tem dez pontos, cinco a menos que o Botafogo. Já a Cabofriense está apenas na sexta posição do Grupo A, com quatro pontos, e possui apenas uma vitória na competição.

Por causa da maratona de jogos neste início de ano e das suspensões do zagueiro Wallace, do volante Cuéllar e do atacante Guerrero, o técnico Muricy Ramalho utilizará apenas o goleiro Paulo Victor, o zagueiro Juan e o volante Mancuello dos atuais titulares. O argentino foi um dos destaques da equipe no clássico com o Fluminense, que terminou vitória rubro-negra por 2 a 1, e já desponta como um dos preferidos pela torcida.

Na lateral esquerda, o recém-contratado Chiquinho entra no lugar de Jorge. No meio de campo, Márcio Araújo e Canteros voltam ao time ao lado de Mancuello. Na frente, Gabriel terá nova oportunidade, com o trio que é completado por Everton e Felipe Vizeu.

Titular em 2015, mas sem espaço na atual temporada com a chegada de Juan, o zagueiro Cesar Martins espera aproveitar a oportunidade para recuperar lugar no time e elogia o rodízio implantado pelo treinador. "Mudança boa e todo vai ter chance de mostrar a qualidade. O elenco é muito bom. Se não fosse, não ia ser possível o rodízio."

Sem poder contar com Franco, Danilo, Andreazzi e Dedé, jogadores considerados titulares da Cabofriense e que seguem em recuperação, o técnico Eduardo Húngaro deve repetir a mesma equipe que perdeu para o Botafogo, por 2 a 1, no fim de semana.