Com time repleto de garotos, Flamengo vence jogo-treino no Ninho do Urubu

O elenco principal do Flamengo pode ter se reapresentado no último sábado, mas foi um time repleto de jovens jogadores que representou o clube neste domingo. Em jogo-treino diante do Esporte Clube Resende, realizado no Ninho do Urubu, os garotos rubro-negros levaram a melhor e venceram por 2 a 0.

O técnico Paulo César Carpegiani fechou a atividade à imprensa e o Flamengo divulgou poucas informações sobre o duelo. O clube revelou apenas que os gols do jogo-treino foram marcados pelo lateral Kleber e o atacante Wendel.

Através das redes sociais, porém, o próprio Flamengo mostrou que os principais nomes do elenco, que voltaram ao trabalho somente no sábado, fizeram apenas trabalhos físicos na academia e no gramado. Ou seja, o time rubro-negro foi composto pelos garotos que já vinham treinando desde o dia 4 de janeiro.

Se repetiu o time que vinha trabalhando como titular nos últimos dias, Carpegiani levou o Flamengo a campo neste domingo com: Gabriel Batista; Kleber, Thuler, Patrick e Jajá; Jonas, Ronaldo, Jean Lucas e Pepê; Lucas Silva e Wendel.

Diante do pouco tempo de trabalho do elenco principal, o Flamengo iniciará o Campeonato Carioca com os garotos. A tendência é que esta escalação seja repetida na estreia do Estadual, diante do Volta Redonda, nesta quarta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira.