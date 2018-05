Atlético-MG reserva goleia o Boa por 5 a 1 e lidera o Mineiro

Às vésperas da partida contra o Independiente del Valle, do Equador, pela segunda rodada da Copa Libertadores - jogo que marcará a estreia do atacante Robinho -, o Atlético Mineiro entrou em campo neste domingo com um time reserva para enfrentar o Boa, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. A chance dada pelo técnico uruguaio Diego Aguirre foi bem aproveitada por todos com a goleada por 5 a 1, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e a liderança da competição.

A fácil vitória fez o Atlético chegar aos 10 pontos - mesma pontuação do rival Cruzeiro, mas com melhor saldo de gols (7 a 3). O Boa, por sua vez, só ganhou uma até agora e entrou na zona de rebaixamento da competição - é o 11.º e penúltimo colocado com três pontos.

A quinta rodada do Campeonato Mineiro será jogada no próximo final de semana. Depois de encarar o Independiente del Valle pela Libertadores, o Atlético enfrentará o URT, no próximo sábado, às 17 horas, em Patos de Minas (MG). O Boa buscará a reabilitação contra o Villa Nova, nos mesmos dia e horário, em Nova Lima (MG).

Principal reforço para a temporada de 2016, Robinho levou os dois filhos para assistir à partida e se mostrou pé quente. O Atlético abriu o placar aos 15 minutos com o estreante Júnior Urso. Após escanteio de Dodô, ele cabeceou para as redes. Cinco minutos depois, Eduardo invadiu a área e ampliou.

Na etapa final, Aguirre colocou em campo Luan e Hyuri. O Boa, sem forças para esboçar reação, viu Luan marcar o terceiro em cobrança de pênalti. Só aí os visitantes resolveram ir ao ataque e conseguiram diminuir com Silas.

A reação parou por aí. O Atlético continuou superior na partida. Pablo fez boa jogada e entregou para Dodô, livre, mandar para as redes. No último minuto, Luan recebeu de Hyuri e fechou a conta.