Com time reserva, Grêmio ganha do Atlético-MG no Sul

PORTO ALEGRE - O Grêmio derrotou o Atlético Mineiro por 2 a 1, neste domingo, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Com a equipe reserva, a equipe gaúcha jogou bem e garantiu os três pontos no jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Alan Ruiz e Lucas Coelho marcaram para o time tricolor. Fernandinho descontou para os visitantes, que tiveram a estreia do técnico Levir Culpi.

Com o resultado, o Grêmio terminou a rodada na 10.ª posição, com 3 pontos. O Atlético tem apenas 1, na 15.ª colocação. Ambas as equipes estão disputando a Copa Libertadores e o Brasileirão, mas tiveram postura diferente na escalação para o jogo em Porto Alegre.

O Grêmio, que terá o jogo de volta no Rio Grande do Sul contra o argentino San Lorenzo, pela competição continental, nesta quarta-feira, poupou os titulares. No time mineiro, que receberá o colombiano Atlético Nacional na quinta, em Belo Horizonte, o estreante Levir Culpi decidiu escalar a equipe completa.

A despeito de estar sem os titulares, o Grêmio quase abriu o marcador logo no primeiro minuto de jogo. Depois de jogada pela esquerda, Luan mandou um chute de fora da área que obrigou o goleiro Victor a espalmar para a linha de fundo.

Com uma postura ousada e aproveitando o apoio da torcida, o time tricolor gaúcho continuou pressionando o Atlético. Aos 8 minutos, Moisés arriscou de fora da área e a bola foi para fora. Aos 10, Alan Ruiz cobrou falta com categoria e sem chances para Victor, abrindo o placar: 1 a 0.

Depois do gol, o Grêmio passou a esperar mais o Atlético e apostar nos contra-ataques. O time mineiro, no entanto, não conseguia criar chances claras de gol e facilitava a vida do adversário. Em um recuo errado do zagueiro Alex Silva para Victor, o atacante Lucas Coelho foi mais rápido e roubou a bola. Na corrida para o gol, deu um drible da vaca no goleiro e mandou para o fundo das redes, para festa da torcida local: 2 a 0.

Aos 26 minutos, o Atlético quase fez o primeiro em uma grande cobrança de falta de Ronaldinho Gaúcho. O gol só não saiu porque o goleiro Marcelo Grohe se esticou todo e praticamente tirou a bola em cima da risca, em uma excelente defesa.

O jogo continuou disputado, com o Atlético tendo a maior posse de bola e o Grêmio marcando bem e esperando novos contra-ataques. Aos 38 minutos, o atacante Fernandinho teve boa chance de gol para os mineiros, mas chutou para fora, no último lance mais importante do primeiro tempo.

Na volta para a segunda etapa, a primeira oportunidade de gol mais aguda foi novamente do Grêmio, aos 4 minutos. Depois de cruzamento do lateral-esquerdo Breno, Lucas Coelho cabeceou com perigo, mas a bola foi para fora.

O Atlético teve outra chance com Fernandinho aos 15 minutos. Ele arriscou um chute de fora da área, mas a bola foi para fora, acima do travessão. No minuto seguinte, em uma rápida e bem construída jogada de ataque, o Grêmio quase ampliou, depois de um forte chute de Rodriguinho defendido à queima-roupa por Victor.

Mesmo com Levir Culpi promovendo três substituições após os 20 minutos e retirando o apático Ronaldinho Gaúcho, o Grêmio continuou sendo mais perigoso que o Atlético no segundo tempo. Aos 32, o meia Alan Ruiz arriscou um chute de fora da área e a bola passou rasteira, raspando a trave de Victor.

Aos 37 minutos, o volante Pierre também arriscou um chute de fora da área para o Atlético. A bola, no entanto, subiu e passou acima do travessão do goleiro Marcelo Grohe. No minuto seguinte, após um passe de cabeça de Jô, Fernandinho chutou com força e fez o gol dos mineiros na partida.

Após o gol do Atlético, o jogo, que já era bom, ganhou ainda mais emoção com a expulsão do zagueiro Bressan. Aos 44 minutos, Alex Silva cabeceou com perigo para o gol e só não empatou porque Marcelo Grohe fez importante defesa. Aos 48, Pierre arriscou mais um bom chute de fora da área, mas o goleiro do Grêmio voltou a espalmar a bola, garantindo a vitória da equipe gaúcha.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Grêmio jogará fora de casa, na Vila Belmiro, contra o Santos, no próximo sábado. O Atlético, por sua vez, receberá o Goiás, em Belo Horizonte, no domingo.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 x 1 ATLÉTICO-MG

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Moisés, Saimon, Bressan e Breno; Matheus Biteco, Ramiro, Alan Ruiz e Rodriguinho (Wallace); Luan (Everton) e Lucas Coelho (Rafael Thyere). Técnico: Enderson Moreira.

ATLÉTICO-MG - Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Otamendi e Emerson Conceição; Pierre, Leandro Donizete (André) e Ronaldinho Gaúcho (Guilherme); Diego Tardelli (Marion), Jô e Fernandinho. Técnico: Levir Culpi.

GOLS - Alan Ruiz, aos 10, e Lucas Coelho, aos 22 minutos do primeiro tempo; Fernandinho, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Ruiz e Rodriguinho (Grêmio); Otamendi, Leonardo Silva e André (Atlético-MG).

CARTÃO VERMELHO - Bressan (Grêmio).

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

RENDA - R$ 274.344,00.

PÚBLICO - 9.245 pagantes (10.968 no total).

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).