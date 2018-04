Com time reserva, Inter vence e fica em 3º lugar no Campeonato Gaúcho

Em um time formado apenas por reservas, o Internacional venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0 neste domingo, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho. Os donos da casa, contudo, ofereceram dificuldades - e por pouco não frustraram o objetivo dos visitantes, que era vencer no Estádio Boca do Lobo para se aproximar do líder da competição, o Grêmio. Com a vitória, o time colorado está agora em terceiro lugar e a apenas um ponto atrás do arquirrival. O Brasil de Pelotas, por sua vez, caiu para a quinta colocação, com 18 pontos.

O primeiro gol da partida foi de pênalti, aos 39 minutos, e saiu dos pés de Valdívia. O próprio jogador havia sofrido falta de Leandro Leite na entrada da área. Na conversão, o goleiro Anderson ainda chegou a cair certo e a tocar na bola, mas não conseguiu segurar e viu as redes balançarem. Já o outro gol saiu nos acréscimos do segundo tempo, com Taiberson, da entrada da área.

Valdívia foi apontado como um dos melhores em campo. Logo aos 8 minutos, ele foi servido por Alan Ruschel pela esquerda e chutou forte no canto direito de Anderson, no primeiro lance de perigo do jogo. Aos 32 minutos, Valdívia novamente apareceu ao dar assistência a Jorge Henrique, que, no entanto, mandou para fora.

No segundo tempo, o Internacional voltou a ter algumas chances, mas aí foi a vez de Anderson brilhar. Aos 11 minutos, ele fez praticamente milagre, ao defender chute de Lisandro López, que havia recebido, livre, o passe de Valdívia. De resto, prevaleceu uma partida truncada, com o Brasil de Pelotas fechado na defesa.

Prova desse jogo truncado foram os oito cartões amarelos distribuídos pelo juiz Francisco Silva Neto. O árbitro, por sinal, foi criticado pelos donos da casa por causa de um suposto impedimento não marcado sobre Alex Amado na etapa inicial. No lance seguinte, Valdívia acabou sofrendo pênalti.

O Internacional volta a campo pelo Campeonato Gaúcho no próximo domingo, às 16 horas, contra o Veranópolis, no Estádio Antônio David Farina. Já o Brasil de Pelotas pega o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no sábado, também às 16 horas.