Com time reserva, Santos vence Ceará em Fortaleza

FORTALEZA - Mesmo com a equipe reserva o Santos venceu neste domingo, 13, o Ceará, em Fortaleza, por 3 a 2, em um jogo movimentado e com duas viradas de placar, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time da Vila Belmiro chegou a 51 pontos e está provisoriamente no oitavo lugar. O Ceará se manteve com 35, por enquanto na 16.ª posição

Pensando em descansar o time para o Mundial e evitando a desgastante viagem até Fortaleza, o Santos preferiu por jogar só com reservas. Nem Muricy Ramalho foi até o Ceará, sendo substituído pelo auxiliar Tata. O time recheado de jogadores que buscavam mostrar serviços, porém, mostrou eficiência.

JOGO

A partida foi disputada sob forte calor e os times erravam muitos passes no começo do jogo. Logo aos 10 minutos o Santos abriu o placar com o zagueiro Bruno Aguiar. Após escanteio cobrado por Felipe Anderson, Allan Kardec desviou e o zagueiro, já na pequena área, dividiu com João Marcos e desviou de carrinho para fazer o gol.

Aos 24 minutos, o Ceará chegou ao empate após Eusébio fazer belo passe para Osvaldo. Já na área, o meia-atacante foi puxado por Bruno Aguiar e o árbitro marcou pênalti. Felipe Azevedo cobrou e empatou.

O Santos acordou com o gol do empate e voltou a tomar a iniciativa da partida. Aos 27 minutos, Felipe Anderson cobrou uma falta na trave e voltou a levar perigo logo depois, quando quase encobriu o goleiro Fernando Henrique.

Mas foi o Ceará que voltou a marcar, virando o jogo aos 36, em uma nova jogada pelo lado esquerdo. Eusébio recebeu lançamento em profundidade e cruzou rasteiro. Osvaldo furou, mas mesmo assim conseguiu completar para as redes.

No segundo tempo, o Ceará voltou pressionando. Em menos de dois minutos, o goleiro Aranha fez defesas difíceis em chutes de Osvaldo e de Thiago Humberto. Mas o gol foi do Santos. O time paulista chegou o empate aos 6 minutos, novamente com o zagueiro Bruno Aguiar. Ele acertou uma bela cobrança de falta no ângulo de Fernando Henrique e igualou.

Depois do gol, o jogo ficou equilibrado e com poucas chances. Mais recuado, o Santos explorou um contra-ataque e teve a chance de virar quando Ibson recebeu na área e bateu para o gol. Fernando Henrique fechou o ângulo e defendeu o chute.

Na sequencia da partida, o ritmo diminuiu e, mesmo com mais posse de bola, o Ceará pouco criava. Até que, aos 27 minutos, o time da casa teve um novo pênalti para bater. Osvaldo foi derrubado por Ibson. Marcelo Nicácio cobrou, Aranha defendeu e na sequência do lance o Santos virou. Diogo chutou cruzado, de primeira, sem chances para Fernando Henrique.

O Santos volta a jogar na quinta-feira, quando recebe o Atlético-GO. O Ceará entra em campo um dia antes, para jogar contra o Corinthians, novamente em Fortaleza.

CEARÁ 2 X 3 SANTOS

CEARÁ - Fernando Henrique; Boadeiro (Marcelo Nicácio), Fabrício, Daniel Marques e Eusébio; Michel, Heleno, João Marcos (Washington) e Thiago Humberto (Leandro Chaves); Felipe Azevedo e Osvaldo. Técnico: Dimas Filgueiras.

SANTOS - Aranha; Leandro Silva, Bruno Aguiar, Vinícius e Éder Lima (Breitner); Possebon (Crystian), Anderson Carvalho, Ibson e Felipe Anderson; Diogo e Allan Kardec. Técnico: Tata (interino).

Gols - Bruno Aguiar, aos 10, Felipe Azevedo, aos 25, e Osvaldo, aos 36 minutos do primeiro tempo. Bruno Aguiar, aos 6, e Diogo, aos 28 do segundo tempo .

Árbitro - Anderson Daronco (RS).

Cartões amarelos - Bruno Aguiar, João Marcos, Diogo, Ibson e Aranha.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).