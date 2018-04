Com titulares em Florianópolis, Botafogo vai em busca de gols na Copa do Brasil Vindo de duas vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro e ainda invicto na Copa do Brasil, o Botafogo tentará nesta quarta-feira manter a boa fase. O técnico René Simões quer uma equipe ofensiva, mas a partida das 19h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, promete ser difícil: o time alvinegro encara o Figueirense, que está na elite do Brasileirão, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.