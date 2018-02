Com tranqüilidade, São Paulo bate Rio Claro fora de casa O são Paulo recuperou-se do empate no último minuto de jogo com o Paulista, na última quarta-feira, e bateu com facilidade o Rio Claro por 2 a 0, neste domingo, no interior. Com a vitória, o atual campeão brasileiro alcançou os 10 pontos. Logo nos primeiros minutos da partida, o Rio Claro, que contou com casa cheia, pressionou o time da Capital e até pareceu que poderia causar dificuldades. Mas o São Paulo logo tomou conta do jogo. Aos 19 minutos, Jadílson roubou uma bola e tocou para Aloísio, que, de frente para o gol, teve tranqüilidade e colocou com categoria no canto esquerdo do goleiro Luiz Henrique. Foi um presente para seu aniversário de 32 anos. O que já estava fácil ficou ainda mais quando o zagueiro Alex Silva veio de trás, fez fila na defesa do Rio Claro e tocou no canto direito de Luiz Henrique, outro golaço. Os donos da casa ainda perderam duas boas chances com o veterano Adãozinho e o meia Daniel Rossi, mas em ambas Rogério Ceni foi bem e evitou qualquer susto para o São Paulo. Na etapa final, o Rio Claro voltou mais ofensivo, com as entradas de Carlos Henrique no lugar de Vinícius e Laércio por Vidinha. As mudanças até deram mais gás aos donos da casa, mas a pressão foi desordenada. Tirando duas faltas bem cobradas pelo veterano zagueiro Andrei - uma delas bateu no travessão de Rogério Ceni -, o São Carlos não chegou a assustar o São Paulo, que administrou a vitória. Ficha técnica: Rio Claro 0 x 2 São Paulo Rio Claro - Luiz Henrique; Gerson, Vagnão e Andrei; Baiano, Daniel Rossi, Wagner (Marcelinho), Adãozinho e Renan; Vinícius (Carlos Henrique) e Vidinha (Laércio). Técnico: Paulo Roberto. São Paulo - Rogério Ceni; André Dias, Miranda e Alex Silva; Leandro, Souza, Josué, Hugo (Lenílson) e Jadílson; Borges (Thiago) e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. Gols - Aloísio, aos 19 minutos, e Alex Silva, aos 30 do primeiro tempo Árbitro - Rodrigo Braghetto. Cartões Amarelos - André Dias, Andrei, Daniel Rossi, Hugo e Josué. Público e renda - não divulgados Local - Estádio Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro.