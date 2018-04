Com treino tático, Ricardo Drubscky não dá indício do Fluminense que joga domingo Após vencer em casa na estreia do Campeonato Brasileiro, o Fluminense quer aproveitar o campo "neutro" do estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde joga neste domingo diante do Atlético Mineiro, para conquistar mais três pontos.