Com três a mais, São Caetano vence Paulista por 2 a 0

O São Caetano venceu o Paulista por 2 a 0, neste domingo, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, na rodada de abertura do Campeonato Paulista. O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com o esquema de três zagueiros usado pelo Paulista neutralizando o pesado time do ABC. Aos 44 minutos, porém, Bruno Martins foi expulso depois de cometer a segunda falta violenta, deixando a equipe de Jundiaí com um jogador a menos.

A situação do Paulista ficou complicada logo aos oito minutos do segundo tempo, quando Eli Sabiá derrubou Éverton Ribeiro, que seguia em direção ao gol. O zagueiro acabou expulso, deixando o visitante com apenas nove jogadores em campo.

A disparidade numérica logo resultou em gol. Aos 13 minutos, Fábio cruzou da direita e Everton Ribeiro completou para as redes. Aos 40, o goleiro Felipe Alves derrubou Eduardo dentro da área, cometendo o pênalti e sendo expulso. O Paulista, então, ficou com apenas oito jogadores em campo. Com Vinícius no gol, o atacante Eduardo bateu forte e completou o placar.

Na próxima quinta-feira, pela segunda rodada, o São Caetano vai enfrentar o Santo André, às 21h50, no campo do adversário. Na quarta, em Jundiaí, às 19h30, o Paulista recebe o Rio Claro, que perdeu na estreia para o Botafogo, de Ribeirão Preto.

SÃO CAETANO 2 X 0 PAULISTA

São Caetano - Luiz; Artur (Wendell), Marcelo Batatais, Anderson Marques e Bruno Recife; Adriano, Jairo (Fábio), Moradei e Éverton Ribeiro; Wanderley e Hugo (Eduardo). Técnico: Antônio Carlos

Paulista - Felipe Alves; Márcio Santos, Dema e Eli Sabiá; Lucas, Rai, Bruno Martins, Felipe Pinto (Vinícius) e Julinho; Negreiros (Willians) e Diego Barbosa (Diogo). Técnico: Aarão Alves

Gols - Éverton Ribeiro, aos 13, e Eduardo (pênalti), aos 42 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Adriano (São Caetano); Dema (Paulista)

Cartões vermelhos - Bruno Martins, Eli Sabiá e Felipe Alves (Paulista)

Árbitro - Élcio Paschoal Borborema

Renda - R$ 11.055,00

Público - 646 pagantes

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)