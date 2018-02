Com três de Crouch, Liverpool supera o Arsenal pelo Inglês Apesar de ser um dos clássicos mais importantes do Campeonato Inglês, o Liverpool surpreendeu ao derrotar com facilidade o Arsenal por 4 a 1, neste sábado, em casa, no Estádio Anfield. O destaque da partida, válida pela abertura da 31.ª rodada do torneio, foi o atacante grandalhão Peter Crouch, que marcou três vezes para os anfitriões. Com o resultado positivo, a equipe dirigida pelo treinador espanhol Rafa Benítez pulou para a terceira colocação no Nacional com 57 pontos, dois a mais que o Arsenal, que ocupa o quatro posto na tabela. O líder é o Manchester United, que chegou a 78 pontos depois de superar o Blackburn Rovers por 4 a 1, de virada. Apoiado pela sua torcida, o Liverpool saiu na frente logo aos 4 minutos do primeiro tempo. Após boa tabela com Finnan na lateral direita, Arbeloa foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Crouch, que se antecipou à zaga para superar o goleiro alemão Lehmann. Os donos da casa ampliaram aos 31, quando o ala brasileiro Fábio Aurélio recebeu passe na esquerda e alçou na área. Crouch subiu mais que a defesa londrina e cabeceou para o fundo das redes. Embalado, o Liverpool voltou a marcar aos 15 minutos da etapa complementar. Depois de cobrança na lateral, o defensor dinamarquês Daniel Agger desviou para o canto esquerdo do gol de Lehmann. O Arsenal conseguiu anotar o seu gol de honra aos 27. Depois de cruzamento da direita, Touré escorou para o meio da área e Gallas completou. Mas, aos 35, o atacante grandalhão de 1,98 m voltou a deixar a sua marca. Em nova bola alçada na área, Crouch dominou, passou pelo zagueiro e bateu firme para fechar a vitória. O resultado deixa a equipe do espanhol Rafa Benítez embalada para o confronto com o PSV, da Holanda, na próxima terça-feira, pela primeira partida das quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. O jogo acontece no Estádio Philips, em Eindhoven. Líder goleia Já o líder Manchester United levou um susto no início do jogo, mas conseguiu superar o Blackburn por 4 a 1, em casa, no Estádio Old Trafford. Os donos da casa marcaram seus gols com Scholes, Carrick, Sung Park e Solskjaer, enquanto Derbyshire abriu o marcador para os visitantes. Durante o confronto, o defensor sérvio Nemanja Vidic deslocou o ombro e desfalcará o Manchester por cerca de cinco semanas. Ele não poderá defender o time de Alex Ferguson para o jogo com a Roma, na próxima quarta-feira, na abertura das quartas-de-final da Liga dos Campeões, na Itália. Atualizada às 13h20