Com três de Josiel, Paraná goleia Londrina no Paranaense O atacante Josiel (ex-Juventude) não poderia ter uma estréia melhor em seu novo clube. Ele marcou três vezes na vitória do Paraná sobre o Londrina, por 5 a 2, neste sábado, no Estádio Durival de Britto, na abertura da quinta rodada do Campeonato Paranaense. A boa vitória deixou o Paraná na liderança do campeonato, com 10 pontos, enquanto o Londrina, com seis pontos, permaneceu em 7º lugar. A vitória também deu tranqüilidade para o time do Paraná, que viaja nesta segunda-feira para o Chile, onde enfrenta o Cobreloa, em Calama, na quinta, pela fase classificatória à Copa Libertadores da América. O Paraná precisava da vitória para se recuperar da derrota no meio de semana, quando levou de 3 a 0 do Engenheiro Beltrão. Por isso, o time do técnico Zetti começou o jogo no ataque. Assim, Beto abriu o placar logo aos 14 minutos. A estrela de Josiel começou a brilhar aos 29 minutos, quando ele fez 2 a 0, tocando a bola sobre o goleiro Ney. Diego Silva descontou para o Londrina aos 32, mas Dinelson fez mais um para o Paraná aos 38. Na segunda etapa, com o Londrina sem coordenação em campo, Josiel se aproveitou de um vacilo da zaga e tocou na saída do goleiro para marcar o quarto gol aos 15 minutos. No final, Diego Silva, aos 43, descontou de pênalti, mas Josiel, de cabeça, fechou a goleada aos 45. Para o artilheiro do jogo, a estréia foi boa, mas não dá para se acomodar. ?Ainda preciso melhorar algumas coisas, estou treinando há três semanas, mas sempre é bom estrear marcando gols?, disse Josiel. CAMPEONATO PARANAENSE: Classificação: 1.º - Paraná, 10 pontos; 2.º - Cianorte, 9; 3.º - Paranavaí, 8, saldo de 6; 4.º - Adap, 8, saldo de 3; 5.º - Atlético-PR, 7, saldo de 1, 6 gols pró; 6.º - Rio Branco, 7, saldo de 1, 3 gols pró; 7.º - Londrina, 6; 8.º - Engenheiro Beltrão, 5, saldo 3; 9.º - J. Malucelli, 5, saldo 0; 10.º - Iraty, 4, saldo 0; 11.º - Coritiba, 4, saldo -1, 3 gols pró; 12.º - Cascavel, 4, saldo -1, 2 gols pró; 13.º - Portuguesa Londrinense, 3, saldo -1; 14.º - Iguaçu, 3, saldo -6; 15.º - Roma, 2; 16.º - Nacional, 0.